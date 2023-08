Sondaggio piomba su Schlein. Migranti, quanti elettori del Pd sono con Meloni

09 agosto 2023 a

Ma quale delusione per le politiche del governo di Giorgia Meloni su migranti e sbarchi. Un sondaggio di AnalisiPolitica realizzato per Libero dice il contrario. Insomma, per gli italiani il “blocco navale” realizzato attraverso gli accordi con i Paesi interessati come la Tunisia sono la strada giusta. Ebbene, "il 52% degli intervistati ha accolto con favore quest’operazione", si legge sul quotidiano che sottolinea: il 58% degli italiani il governo "dovrebbe comportarsi in modo più severo nei confronti dell’immigrazione".

Dal sondaggio emerge anche il livello di apprezzamento per l'operato del presidente del Consiglio sull'immigrazione anche nell'elettorato dei singoli partiti. E le sorprese non mancano. "Politicamente sorprendono non tanto le risposte positive dell’elettorato di centrodestra, che superano abbondantemente i 4/5, ma è interessante vedere come 2 elettori su 5 del Cinque Stelle (39%) e del Pd (38%) stiano sulla linea del governo. E non sono da trascurare neanche il 31% del Terzo Polo e il 27% dell’Alleanza Sinistra Italiana -Verdi: più di un quarto" si legge nell'analisi dei dati.

I vari dati della rilevazione vengono confrontati con analisi analoghe realizzate negli anni scorsi, a partire dal lontano 2009. Ebbene, le idee degli italiani non sono quasi cambiate. La necessità di coinvolgere i Paesi del Mediterraneo per arginare l'immigrazione clandestina era vista con favore dal 51% nel 2019, 52% quest’anno. Nel 2009, il 77% pensava che gli immigrati, in ogni caso, avrebbero dovuto fare un corso di lingua italiana e di educazione civica prima di essere regolarizzati; oggi lo pensano il 75%. Insomma, l'opinione comune non è cambiata. C'è solo un governo che ha scelto di percorrere questa strada.