Covid, addio all'isolamento per i positivi. Cade l'ultimo divieto

07 agosto 2023 a

a

a

Cade l'obbligo di isolamento dei positivi al Covid e le relative sanzioni. È quanto prevede il decreto che introduce varie disposizioni in materia di giustizia, andato lunedì 7 agoso in Consiglio dei ministri. In particolare viene abrogata la norma che prevede "il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento". "Il Ministero della salute, anche sulla base dei dati ricevuti - si legge ancora nel testo - verifica l’andamento della situazione epidemiologica". E "ai fini dell’adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus", resta fermo il potere in capo al ministro della Salute "di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica".

"Danno erariale", De Luca nei guai per il Covid pass campano: quanto è costato

Ad annunciarlo ufficialmente, dopo la bozza circolata negli scorsi giorni, è stato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri: “Abbiamo abrogato l'ultimo divieto previsto per contenere il Covid, l’isolamento. Un provvedimento consentito dall'andamento epidemiologico, la disponibilità di vaccini e farmaci, che non rendono più necessaria questa misura, che per altro negli ultimi tempi è stata largamente disattesa. Credo che sia un norma di buon senso. Il ministero della Salute - avverte Schillaci - continuerà a monitorare, se fosse necessario adotteremo tutte le misure”.