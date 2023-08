De Angelis, il governatore Rocca: "Oggi parlerò con lui". E su Meloni...

07 agosto 2023 a

a

a

Dopo la nota di ieri il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è tornato sulla polemica nata dalle dichiarazioni del capo della comunicazione istituzionale della Pisana sulle sentenze della strage di Bologna. "Credo che vedrò Marcello De Angelis nel pomeriggio", ha detto l'ex capo della Croce rossa. De Angelis come noto si è detto certo dell’innocenza degli ex Nar Fioravanti, Mambro e Ciavardini. "La mia posizione l’ho espressa con chiarezza con il comunicato rilasciato ieri pomeriggio", ha chiarito Roccca, De Angelis "ha commesso un errore importante nel parlare in termini di certezza" anche se "ha parlato a titolo personale e questo ancora una volta ci tengo a chiarirlo", prosegue il governatore, a margine di un evento a Latina annunciando: "Oggi mi confronterò con lui", assicura.

L'esercizio del dubbio è un dovere

"C’è una sfera privata e una sfera pubblica. Certo, bisogna stare attenti: ha commesso un errore grave. Adesso io farò le mie valutazioni ma c’è comunque una sfera di libertà individuale che ovviamente va contenuta nei limiti di quello che è il rispetto del prossimo e delle sentenze. Ma De Angelis non ha alcun ruolo politico nell’amministrazione regionale". La premier Giorgia Meloni? "Io mi sento con Meloni spessissimo, abbiamo avuto modo di sentirci, ma velocemente: mi ha chiesto ovviamente di approfondire, di chiarire e sicuramente non era felice per quanto accaduto".