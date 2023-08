Meteo, svolta africana sulle vacanze: le previsioni fino a Ferragosto

06 agosto 2023 a

a

a

Scatta lunedì 7 agosto la settimana che apre le porte a Ferragosto, spartiacque dell'estate e tradizionale data su cui ruotano le ferie degli italiani. Dopo le fasi altalenanti delle ultime settimane, c'è grande attenzione sul meteo: cosa dicono le previsioni per i prossimi giorni? Secondo 3BMeteo le precipitazioni stanno interessando diverse zone dell'Italia in queste ore a causa di una depressione che si sta ulteriormente approfondendo tra il Mare del Nord e la Scandinavia e nel corso dei prossimi giorni, "almeno fino a metà settimana, forti rovesci e temporali con temperature sotto media continueranno a interessare mezza Europa ma sull'Italia queste correnti avranno sempre meno importanza". Infatti tornerà centrale l'anticiclone delle Azzorre "che potrà favorire ancora qualche debole fenomeno di instabilità a inizio settimana", ma poi avremo "temperature in sensibile aumento", scrivono i meteorologi

Torna il caldo africano? Giuliacci sbotta: "Non credete alle bugie", con chi ce l'ha

Lunedì avremo instabilità al Sud, tra martedì 8 e mercoledì 9 agosto invece è previsto tempo stabile e soleggiato ovunque e temperature in aumento senza eccessi. Tra giovedì e il weekend "sul Mediterraneo entrerà in azione l'anticiclone africano che sostituirà quello delle Azzorre continuando a determinare tempo in prevalenza stabile e soleggiato sull'Italia ma con caldo in aumento". Per il caldo la giornata di sabato potrà vedere picchi importanti e temperature sopra media mentre domenica si potranno toccare punte di 37/38°C sulle regioni centrali e su quelle meridionali. Una viatico importante per il meteo di Ferrragosto,