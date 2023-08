MPS, la Lega: "Risultati ottimi. Abbiamo difeso la banca da chi la voleva svendere"

04 agosto 2023 a

Redditività in crescita e solidità patrimoniale eccellente per Banca Monte dei Paschi. La Lega esprime grande soddisfazione e fa i complimenti ad amministratori, dirigenti, dipendenti e tutta la comunità senese. I risultati di ottima salute di MPS sono una grande soddisfazione per il partito di Matteo Salvini che per anni ha difeso, quasi da solo, la Banca più antica del mondo da quelli che la volevano svendere, spezzettare, tagliare, liquidare.

Il primo semestre ha chiuso infatti con un utile di 619 milioni di euro, pari a circa 12 volte il risultato netto dei primi sei mesi del 2022, mentre i risultati degli stress test Bce ed Eba (prove di simulazione che misurano la tenuta bancaria in scenari di crisi finanziarie o economiche) sono i migliori di sempre per l’istituto, tornato a essere protagonista nello scenario bancario italiano.