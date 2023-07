Meteo, le tendenze fino a Ferragosto: "temperature sotto media", che succede

30 luglio 2023 a

Temperature sotto la media e possibili perturbazioni. Sono queste le tendenze meteo per il mese di agosto, dall'inizio fino a Ferragosto, secondo gli esperti di 3BMeteo che in base alle ultime proiezioni spiegano che "l'estate cambia nuovamente passo". Nella prima parte del mese ci saranno minori "possibilità di rimonte anticicloniche nord africane", e secondo le tendenze a lungo termine ci sono buone probabilità che avremo a che fare con "afflussi di correnti dal Nord Atlantico alternate a temporanee rimonte anticicloniche". In sintesi, un caldo più o meno nella norma alternato a perturbazioni in transito da nord verso sud.

Alla base delle tendenze illustrate dagli esperti ci sono i dati del modello numerico Ecmwf (Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine) che "mostra temperature perfino sotto media del periodo dopo il caldo notevole del mese del mese di luglio a cavallo della seconda decade di agosto. Se fosse confermato nella prima settimana di agosto l'Europa centro meridionale sarebbe la parte più fresca di tutto l'Emisfero Nord", si legge nell'analisi. Gli esperti, con la dovuta cautela, offrono anche delle indicazioni sulla seconda parte di agosto, dal 15 fino alla fine del mese, in cui "non si esclude un aumento della pressione sulle regioni del Centro Sud con fasi più stabili e temperature in aumento". Come sta avvenendo nel mese di luglio, le regioni del nord Italia sono quelle che non maggiore probabilità possono essere colpite da instabilità e perturbazioni.