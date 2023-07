Meteo, picchi di 39 gradi poi la "crisi dell'estate". Occhio alle ferie: c'è la data

30 luglio 2023 a

L'anticiclone africano sta per tornare a far sentire il suo rovente abbraccio su gran parte dell'Italia nei prossimi giorni, con temperature che raggiungeranno punte di 39 gradi soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud. Ma c'è una data di "scadenza" per il ritorno di Caronte. A fornire le ultime previsioni mete e le tendenze per i prossimi giorni è IlMeteo.it secondo cui lunedì 31 luglio il tempo sarà particolarmente bollente in Sicilia dove avremo valori "massimi prossimi ai 36/38°C e fino a 39°C come nel caso dell'area ionica specie nel siracusano". Anche il resto del Paese sentirà il caldo, sebbene con temperature inferiori rispetto alla precedente ondata africana.

Tuttavia, questa ennesima impennata di caldo sembra destinata a concludersi presto. Già tra giovedì 3 e venerdì 4 agosto, i primi segnali di cambiamento diventeranno evidenti. La causa di questa transizione è da ricercare nell'abbassamento di un vortice ciclonico vicino al Regno Unito, che influenzerà sempre più il clima italiano. Si prospetta, quindi, una sorta di "crisi dell'estate", scrivono i meteorologi, che porterà a un contesto meteorologico più instabile e fresco per diversi giorni.

Insomma, l'anticiclone africano regala ancora una volta il caldo estivo, ma a breve cederà il passo a una fase più mite e instabile. Bisognerà prepararsi a un cambio di scenario climatico, ma per ora è difficile prevedere con esattezza quanto durerà questa nuova situazione. Bisognerà restare aggiornati sulle previsioni per conoscere l'evoluzione dei prossimi giorni e capire se l'estate tornerà a farsi sentire con tutta la sua intensità.