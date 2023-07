Ambientalisti, gli ecovandali prendono di mira i Suv. Cosa succede a Torino

29 luglio 2023 a

Ecovandali in azione a Torino. L'ultima trovata degli ambientalisti si è fatta vedere e sentire nelle strade di Torino. Lì i proprietari dei Suv si sono svegliati con una brutta sorpresa sotto casa. Alle loro automobili sono state sgonfiate le gomme in segno di protesta e boicottaggio. Secondo gli ecovandali, i Suv inquinerebbero più delle altre automobili e così hanno provato a spingere i proprietari verso le bici e i mezzi pubblici. «Ti arrabbierai, lo sappiamo. Non ce l’abbiamo con te, ma con la tua auto. L’abbiamo fatto perché utilizzare un’auto enorme come questa in una città come Torino ha conseguenze altrettanto enormi per tutti gli altri». Comincia così il volantino lasciato sul parabrezza delle auto alle quali nel capoluogo piemontese sono state sgonfiate le gomme nel corso di un raid ambientalista che annuncia «abbiamo sgonfiato 70 suv nella città di Torino aderendo alla campagna Tyreextinguishers».

L’industria delle auto è molto abile a convincerci che abbiamo bisogno di auto gigantesche per muoverci ma l’utilizzo dei Suv nei centri urbani ha reso le città più pericolose e inquinate«, si legge ancora nel volantino in cui si spiega: "Abbiamo solo sgonfiato lo pneumatico (con un’innocua lenticchia), non abbiamo fatto nessun altro danno. Lo sappiamo che hai lavorato duramente per permetterti un’auto come questa, ci dispiace averlo dovuto fare. Purtroppo le industrie sanno creare in noi bisogni che non abbiamo realmente. Ormai quest’auto ce l’hai. Però per oggi puoi spostarti a piedi, in bici o con i mezzi pubblici. E in futuro ribellati a chi cerca di convincerti che bisogna avere sempre di più. Per vivere meglio è necessaria la collaborazione di tutti", conclude il volantino.