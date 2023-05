Fuori dal coro, telecamera nascosta tra gli eco-attivisti: "Chi ci finanzia"

31 maggio 2023 a

Chi c'è dietro gli eco-attivisti che imbrattano i monumenti, bloccano le autostrade e tingono l'acqua delle fontane per sensibilizzare, almeno così dicono loro, sul riscaldamento globale? Se ne è parlato nella puntata di martedì 30 maggio di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano su Rete 4, con un'attenzione particolare ai finanziamenti alle associazioni più agguerrite e provocatorie. Una giornalista del programma si è infiltrata in una riunione degli "ambientalisti estremi italiani" partecipando con una telecamera nascosta e quello che ha sentito è abbastanza clamoroso. "Il tema dei soldi è ben presente" negli incontri degli attivisti di Ultima generazione, si sente nel servizio in cui un ragazzo candidamente spiega che "i fondi arrivano da un centro internazionale" a cui "i donatori danno i soldi".

E chi sono questi donatori? Secondo le parole dell'attivista sono gli stessi che inquinano... "Di solito sono ricconi" che finanziano il "centro internazionale", spiega l'attivista che non sa di essere registrato e ripreso. "C'era la nipote di uno che inquinava di brutto, che ha messo un milione in questo fondo", racconta il ragazzo. Insomma, dietro alla protesta degli eco-attivisti ci sono gli stessi inquinatori? Ultima generazione rappresenta l'ala più estrema dell'ambientalismo protagonista negli ultimi mesi di attacchi ai monumenti (l'ultimo blitz a Fontana di Trevi a Roma) e blocchi del traffico.

