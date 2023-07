Meteo agosto 2023, Giuliacci avverte: caldo e temporali, cosa sappiamo

28 luglio 2023 a

a

a

Dopo gli estremi di luglio, le temperature africane e le improvvise turbolenze, le previsioni meteo di agosto sono gli italiani in attesa di asapre come sarà il mese d'agosto dal punto di vista atmosferico. A fornire previsioni e tendenze sul mese tradizionalmente dedicato alle vacanze degli italiani sono gli esperti del colonnello Mario Giuliacci che premettono come il luglio che ci lasciamo alle spalle sia stato un mese "infernale" caratterizzato da un meteo "estremo".

Altra meteo-svolta: "Temporali e grandine", ecco dove e quando