Meteo, "tre depressioni in arrivo". Altra svolta temporalesca: dove e quando

27 luglio 2023 a

Il meteo di questa estate non cessa di sorprendere. Dopo il caldo estremo, Caronte che ha infiammato il Sud e le isole, i nubifragi al Nord, altra svolta in arrivo, seppur limitata nelle regioni settentrionali. A spiegarla nel dettaglio sono gli esperti di 3BMeteo.it secondo cui "l'anticiclone delle Azzorre appena affermatosi sull'Italia" e che ha sostituito l'aria calda di origine africana, "andrà in affanno già nel corso del weekend". A minacciarlo son almeno tre depressioni che incombono tra il Regno Unito, la Scandinavia e l'Europa nord orientale. "Grandi manovre" le definisce il sito che probabilmente avranno ripercussioni anche da noi, arrivando tra sabato 29 e domenica 30 luglio. "Avremo dunque ancora un'Italia divisa tra un Centro-Sud baciato dal sole ma con clima nuovamente caldo e una parte del Nord che rischierà forti temporali e anche la grandine", affermano gli esperti.

Le perturbazioni insisteranno a partire dal pomeriggio di sabato i settori alpini e prealpini, e medie-alte pianure tra la Lombardia e il Triveneto. Tra le sera e la notte "i fenomeni potranno tornare ad assumere carattere di forte intensità tra la Lombardia e Triveneto", ossia temporali e anche "grandinate di medie dimensioni". Ma come detto, solo al Nord: lal Centro e al Sud sole e cieli sereni. Le temperature rinfrescate nelle ultime ore saranno in aumento con vento di Scirocco e mari mossi. Domenica inizierà con gli effetti dell'instabilità tra la Lombardia e il Triveneto ma nel corso della giornata ampie schiarite interrotte da "qualche isolato temporale sulle Alpi e le Prealpi orientali in locale estensione fino alla pianura Veneta e Friulana in serata". Al Centro Sud temperature stabili o in aumento.