Meloni-Biden faccia a faccia: cosa si sono detti su Ucraina, commercio, via della Seta

Nell'incontro alla Casa Bianca tra Giorgia Meloni e il presidente Usa Joe Biden i due leader hanno ribadito la "solida alleanza" tra i due Paesi. Tanti i temi sul tavolo. Sull'Ucraina la premier ha ribadito che l’Italia "é forte" nel sostegno a Kiev. "Tutti insieme - ha ricordato - abbiamo deciso di difendere la legge internazionale e sono orgogliosa che l’Italia, fin dall’inizio, abbia fatto la sua parte, lo abbiamo fatto perché supportare l’Ucraina significa difendere l’esistenza pacifica delle persone ovunque nel mondo. A differenza di quanto qualcuno pensa, la resistenza ucraina allontana una guerra mondiale, non la avvicina”.

Meloni ha poi rimarcato che "gli Usa sono il nostro partner commerciale più importante al di fuori dell'Europa e sono d'accordo con Biden sul fatto che il nostro interscambio è molto alto ma non ci sono ragioni per cui non possa crescere ancora". Quanto all'Occidente, "deve lavorare insieme per supportare il nostro sistema industriale favorendo la convergenza tra gli interessi delle nostre nazioni", facendo in modo che "il dialogo tra Usa, Italia, Ue possa far superare le tensioni produttive a beneficio di tutti".

All'inizio del loro incontro alla Casa Bianca, Biden ha fatto a Meloni le condoglianze per le vittime delle "condizioni meteorologiche estreme", maltempo e incendi, che hanno colpito "tutto il Mediterraneo", inclusa l'Italia. "Permettetemi di porgere le mie condoglianze a coloro che in Italia e in tutto il Mediterraneo stanno soffrendo a causa di condizioni meteorologiche estreme", ha detto Biden all'inizio dell'incontro, parlando anche degli incendi e citando l'importante iniziativa presentata oggi "sui pericoli del caldo eccessivo qui negli Stati Uniti, dove anche noi siamo alle prese con questo problema". Biden si è quindi congratulato con Meloni "per il vostro sostegno molto forte" all'Ucraina e per "la difesa dalle atrocità russe, perché è questo quello che sono, non è solo una guerra". Parlando all'inizio dell'incontro alla Casa Bianca con la premier, il presidente americano ha poi affermato: "Voglio ringraziare il popolo italiano per averla sostenuto e per aver sostenuto l'Ucraina. Fa una grande differenza".

Poi Biden ha ricordato che "la partnership transatlantica è una pietra miliare della nostra sicurezza condivisa e le truppe italiane stanno svolgendo un ruolo critico in Europa, nel Mediterraneo e oltre. Con gli Stati Uniti siete anche al fianco dell'Ucraina". Nella conferenza stampa all'ambasciata italiana, il presidente del Consiglio ha spiegato che "la postura dell’Italia nel conflitto ucraino è estremamente rispettata e considerata dagli Stati Uniti che sono consapevoli degli sforzi e sacrifici che stiamo facendo". La premier ha affermato che "il nostro Paese è molto amato e guardato con grande rispetto" negli Usa e "la cooperazione economica è solida, lo stato delle relazioni eccellente in un momento così difficile". Meloni ha spiegato che Biden ha espresso la volontà di collaborare a un piano Mattei per l'Africa e che nell'incontro si è parlato di Cina e di commercio. Sul tema della Via della Seta, Meloni rispondendo ai cronisti afferma che gli Usa non chiedono all'Italia di cambiare approccio ma il dibattito sulla Cina è più ampio. Insomma, nessuno ci impone delle scelte.