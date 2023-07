Biden a Meloni: "Siamo diventati amici", il video che manda in tilt la sinistra

27 luglio 2023 a

"Diamo il benvenuto al Primo Ministro, siamo diventati amici". Joe Biden fa gli onori di casa nello Studio Ovale accogliendo Giorgia Meloni: "Ed è bello averti alla Casa Bianca. Grazie per essere venuta". L'incontro tra due leader è durato poco più di un’ora. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha sottolineato davanti alle telecamere come lui e la premier Giorgia Meloni "sono diventati amici", ha detto prima dell’incontro a porte chiuse, aggiungendo: "Voglio porgere le mie condoglianze - ha aggiunto Biden - a tutti coloro che nel Mediterraneo stanno soffrendo condizioni meteorologiche estreme". Biden, dopo aver ricordato i forti legami tra Usa e Italia, ha concluso la conversazione con un riferimento scherzoso alle origini italiane della moglie, la first lady Jill Biden. "Io - ha detto, riproponendo una battuta che ha fatto spesso in passato - posso essere irlandese ma non stupido. Ho sposato la nipote di Dominic Giacoppa". Giacoppa, o Giacobbe, era il nonno di origine italiana della moglie.

I due leader, secondo quanto si apprende, hanno parlato dei benefici di una maggiore cooperazione transatlantica rispetto alla Cina. Meloni ha rinnovato la forte intesa che c'è tra i due Paesi, rivolgendosi direttamente a Biden: "In tempi difficili sappiamo chi sono i nostri amici e credo che le nostre nazioni abbiano dimostrato che possono contare l'una sull'altra più di quanto qualcuno pensasse". "La nostra relazione rimane forte, al di là dei governi. Sono fiera del nostro contributo all'Ucraina - ha detto ancora la premier - Chi crede nella pace deve supportare Kiev".