Rai, nessun programma per Saviano. L'ad Sergio: "Scelta aziendale". E su Giletti...

Roberto Saviano non avrà un programma in Rai. Lo ha annunciato Roberto Sergio, amministratore delegato del servizio pubblico, che conferma anche che il programma di Nunzia De Girolamo sostituirà la #Cartabianca di Biancca Berlinguer il martedì sera su Rai3 e spiega che l'ipotesi di un ritorno di Massimo Giletti non è esclusa. "È tuttora sotto contratto con La7. Quando sarà disponibile sul mercato, valuteremo nel reciproco interesse", ha detto Sergio al messaggero riguardo iil conduttore di Non è l'Arena, in uscita dalla rete di Urbano Cairo. C'è poi il caso Viva Rai2, "sfrattato" da via Asiago che dovrebbe trasferirsi al Foro Italico: "Non è da escludere ma non è l'unica soluzione. Comunque sarà Rosario, con un tweet o con un video sui social o con una battuta a comunicare la decisione".

Dicevamo Saviano. Dopo il caso di Filippo Facci, il cui programma in Rai è morto sul nascere per la polemica nata una frase contenuta in un articolo sul figlio di Ignazio La Russa, molti si erano chiesti perché allo scrittore di Gomorra - a processo per insulti alla premer Giorgia Meloni - venisse invece affidata una trasmissione. "Saviano non è in palinsesto", spiega ora Sergio che alla domanda se è stato applicato anche a lui il "codice Facci" afferma: "Le ripeto: Saviano non è in palinsesto". Appare scontato che Pd e M5s andranno all'attacco di viale Mazzini e del governo, ma l'ad spiega che si tratta di una "scelta aziendale, non politica".

A Sergio viene chiesto se sono un fatto politico i recenti addii al servizio pubblico di Fabio Fazio, Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer e Massimo Gramellini: "Non lo so. Ci sono tanti altri conduttori, artisti, giornalisti che sono legati alle stesse idee delle persone che lei ha citato e continuano a lavorare in Rai e molto bene. Fazio, mio amico da molti anni, è andato via prima che io arrivassi. Berlinguer, Annunziata e Gramellini erano tutti e tre, fino alla fine, nei nuovi palinsesti. Hanno fatto scelte personali che li hanno portati altrove", spiega l'ad che annuncia il martedì sera al posto della Berlinguer ci sarà "Nunzia De Girolamo, in un nuovo progetto che è in fase di gestazione. De Girolamo tratterà alla sua maniera temi politici, sociali, culturali. Il programma partirà dai primi di ottobre, il nome ancora non c'è".