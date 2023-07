Rai, attesa per l'audizione di Giorgetti. E non solo a viale Mazzini e Saxa Rubra...

Gianfranco Ferroni 25 luglio 2023 a

Giovedì mattina alla Rai tutti si alzeranno presto per ascoltare le parole del ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. La sveglia sarà indispensabile, specie per chi si trova già in vacanza e fa «le ore piccole», perché la commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è convocata per le 8,30 di dopodomani, per audire il titolare del dicastero di via XX Settembre.

L’appuntamento è fissato nell’aula situata al secondo piano di palazzo San Macuto: per tutti coloro che non potranno essere presenti, c’è sempre Radio Radicale. E la web tv della Camera dei Deputati presieduta da Lorenzo Fontana, pronta a seguire l’evento. Grande attesa per l’intervento di Giorgetti, e non solo a viale Mazzini e Saxa Rubra.