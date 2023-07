Mieli a sorpresa sul governo Meloni: "Sono più ecologisti di Greta Thunberg"

26 luglio 2023 a

Il giornalista Paolo Mieli a sorpresa su ministri e governatori di centrodestra: "Sono più ecologisti di Greta Thunberg". L'intervento dello storico e saggista durante il programma Mediaset Controcorrente sul tema dell'emergenza climatica ha lasciato senza parole gli ospiti. "Il nubifragio milanese e gli incendi in Sicilia hanno prodotto un miracolo. Oggi ho aperto i giornali e ho letto interviste di Luca Zaia, Nello Musumeci. Sembrava un organo diretto da Greta - scherza Mieli, per poi argomentare la sua posizione - Al primo appuntamento con l'emergenza climatica la posizione negazionista non è venuta fuori".

Il riferimento di Paolo Mieli è alle dichiarazioni rilasciate a Repubblica dal governatore del Veneto Luca Zaia, che ha chiesto lo stato di emergenza nazionale per la regione. Il negazionismo climatico, ha detto il presidente, "mi fa paura e non lo condivido. Rischia solo di generare alibi". A Zaia ha fatto eco il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, in un'intervista a La Stampa. "Quello che avviene nel Nord come nel Sud - ha dichiarato - sono due facce della stessa medaglia che si chiama tropicalizzazione. Continuiamo a ragionare con la mentalità di ieri, ostinandoci a non capire che nulla è più come prima".