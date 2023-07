Zaki atterra in Italia e ringrazia il governo Meloni: giorno più importante della mia vita

23 luglio 2023 a

Patrick Zaki è tornato in Italia. E ringrazia il governo di Giorgia Meloni per il suo impegno in vista della sua liberazione. «Sono contento di essere in Italia, ci vediamo a Bologna. È il giorno più importante della mia vita, è bello essere in Italia», le sue parole ai microfoni di RaiNews24 dopo essere atterrato all’aeroporto di Malpensa. Poi si è recato in auto a Bologna, accanto a lui il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari. Intanto tutto è pronto per la conferenza stampa.

Prima di imbarcarsi per l'Italia, lo studente egiziano aveva ringraziato il governo italiano. «Un grazie al governo italiano per quello che ha fatto negli ultimi giorni: ho veramente apprezzato tutto quello che hanno fatto. E un grazie agli italiani che hanno lavorato in questi 3 anni per giungere a questo momento»: queste le parole di Patrick Zaki, che ha ammesso di essere «molto emozionato», all’aeroporto del Cairo. «Sono veramente emozionato di essere qui», ha osservato, aggiungendo un ringraziamento ulteriore «alla diplomazia italiana in Egitto». Il giovane studente egiziano ha parlato alle tv italiane prima di imbarcarsi alla volta dell’Italia.