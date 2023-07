Turismo, Italia in vetta alle mete preferite: boom estivo e sorpasso

Luigi Frasca 23 luglio 2023 a

a

a

Italia al primo posto nel mese di luglio per «tasso di saturazione» delle strutture ricettive prenotate tramite piattaforme web. Il nostro Paese si posizione, così, davanti a mete di primo piano come Grecia, Spagna e Francia, principali competitor nella stagione. Al 17 luglio risulta prenotato circa il 42% delle strutture ricettive italiane offerte sulle piattaforme presenti in rete. L’aumento di prenotazioni che si registra, rispetto alla settimana precedente, è di circa tre punti percentuali. Sono dati che emergono dal bollettino della terza settimana di luglio del ministero del Turismo e dell’Enit. Inoltre, si rileva nel bollettino stesso, «aumentano costantemente i turisti che ricercano sul web l’Italia per ospitalità turistica e per prenotazioni aeree. A guidare la crescita sono i flussi da Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito che complessivamente costituiscono un terzo delle prenotazioni totali. Nella terza settimana di luglio, si registra infatti un incremento del 14% delle ricerche rispetto a quella precedente: in testa i turisti tedeschi, seguiti da quelli di Regno Unito, Stati Uniti e Francia».

Caldo intenso e in aumento: ecco perché

Si conferma poi il particolare interesse dei viaggiatori per il mercato delle abitazioni private. Di quelle disponibili sul mercato online, al 17 luglio, si legge nel bollettino, il 54% risulta prenotato, con un fatturato stimato di circa 500 milioni per tutto il mese con un prezzo medio di 160 euro. Le località lacuali italiane, si rileva nel bollettino, sono sempre più apprezzate all’estero, in particolare dai turisti provenienti da Stati Uniti e Regno Unito. Le località intorno ai laghi di Como e Garda evidenziano un dato di saturazione delle strutture on line maggiore rispetto alla media nazionale. In particolare, nei borghi di Bellagio, Domaso e Tignale si registra la maggiore domanda. Anche questa settimana Roma si conferma la città più cercata on line da parte dei turisti stranieri, tra le destinazioni italiane. Seguono Milano, Venezia e Firenze. A luglio 3 viaggiatori su 4 si muovono in Italia per motivi di svago. Il 15% si muove ancora per motivi di lavoro. Siamo in linea con la tendenza dello scorso anno, si evidenzia nel bollettino.

Cruciani non si tiene: demolisce Bonelli e strizza l'occhio a Giuliacci

Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha commentato con un post su Facebook questi dati confortanti rispetto all’andamento del settore a livello nazionale: «L’Italia continua ad essere tra le destinazioni preferite dai turisti e non lo diciamo noi, ma i dati delle prenotazioni aeree o le ricerche sui portali online che vedono la nostra Nazione sempre tra le prime ed infine il dato di chi ogni giorno lavora nel mondo del turismo. Le presenze nelle nostre strutture ricettive ci dicono che il mese di luglio vede l’Italia protagonista indiscussa. Il Ministero del Turismo - ha concluso - è a fianco di chi, ogni giorno, lavora in quella che deve diventare la prima industria nazionale ed è per questo che nello scorso Consiglio dei Ministri ho presentato il Piano Strategico del Turismo (Pst) che è stato approvato dal Governo, uno strumento che non solo ci consentirà di rendere stabili i dati ma anche di rafforzare il comparto e sostenerlo nella crescita dei numeri, nella qualità e nella soddisfazione di chi accoglie milioni di persone nel Paese più bello del mondo».