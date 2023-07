Caro voli, prezzi inavvicinabili? Arriva il piano del governo: cosa prevede

21 luglio 2023 a

I prezzi dei voli lievitano senza sosta ed esplode la rabbia dei viaggiatori. L'aumento vertiginoso delle tariffe potrebbe diventare un serio problema per il turismo europeo. Il governo Meloni sta lavorando contro il fenomeno del caro voli da tempo. Come? Studiando un intervento efficace che contrasti le pratiche distorsive del mercato delle compagnie aeree.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il governo italiano si prepara a intervenire sul funzionamento dell’algoritmo delle compagnie che decide il prezzo dei biglietti dei voli nazionali. Sebbene per ora non sia chiaro come questo dovrebbe avvenire tecnicamente, le spiegazioni dei vettori sul rincaro delle tariffe non hanno convinto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Questo è il motivo per cui risulta necessario agire velocemente con un "intervento normativo", in accordo con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, "volto a contrastare eventuali pratiche commerciali scorrette".

"Le tariffe degli aerei per Sicilia e Sardegna, ha spiegato il ministro Urso, hanno picchi inaccettabili, del 70%. Interverremo a breve", ha assicurato. La decisione è arrivata al termine della riunione della Commissione di allerta rapida dei prezzi sul caro volo che si è tenuta al ministero assieme alle associazioni di categoria. Stando a quanto si apprende da una nota ufficiale, Adolfo Urso "ha ribadito l’urgenza di un’inversione di tendenza rispetto ai prezzi dei voli nazionali, in particolare per le tratte da e per le isole in regime di continuità territoriale". Quali sono le tratte aeree che negli ultimi tempi più hanno subito un aumento anomalo dei prezzi dei biglietti? Da Roma e Milano verso Venezia, Palermo, Catania e Cagliari. Il garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, alla luce dei dati Istat che hanno fatto registrare a maggio aumenti medi dei biglietti aerei del 40% su base annua, ha chiesto alle sette principali compagnie aeree delucidazioni in merito.