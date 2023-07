Firenze, sesso e video con 12enni a Capodanno: 24 minorenni indagati

Christian Campigli 13 luglio 2023 a

Un orrore senza fine. Una violenza cieca, che lascerà segni profondi nell'anima delle giovanissime vittime. Sono ventiquattro i minorenni identificati e indagati a vario titolo per violenza sessuale aggravata commessa su due dodicenni, oltre che per produzione, detenzione e divulgazione di materiale di pornografia minorile. È questo lo sconvolgente risultato della complessa indagine del centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale per la Toscana.

Un'indagine scattata a Firenze, grazie alla denuncia presentata dalla madre di uno dei due presunti stupratori. La donna aveva trovato sul cellulare del figlio un gruppo su WhatsApp. Controllando bene, si è trovata di fronte a immagini agghiaccianti. Quelle, fin troppo dettagliate, di due video, che ritraevano due minorenni di circa 12 anni e un giovane durante un rapporto sessuale. L'inchiesta della Postale ha permesso di evidenziare le voci in sottofondo di altri minori, che, con chiaro accento toscano, incitavano i protagonisti a compiere atti sessuali e hanno consentito, non solo di identificare i due minorenni raffigurati nei video e gli autori delle riprese, ma anche di ricostruire l’intera vicenda.

I filmati sarebbero stati registrati in occasione di una festa di Capodanno tenutasi a casa di un quattordicenne, ideatore dell’evento, oltre che protagonista dei video. Alla festa avrebbero partecipato 17 minorenni (9 ragazzi e 8 ragazze), quasi tutti coetanei, ad eccezione di due ragazzine di appena 12 anni. Il branco avrebbe abusato della loro condizione di inferiorità psichica, dovuta alla giovanissima età e all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti. I sei partecipanti alla festa sono accusati del reato di violenza sessuale aggravata dall’età e dalle condizioni di inferiorità psichica delle vittime, nonché il reato di produzione, detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico a carico di altri tre partecipanti.