Manfredonia, trovati senza vita in una vasca per l'irrigazione i fratellini scomparsi

Sono stati trovati morti in una vasca per l’irrigazione nelle campagne tra Manfredonia e Zapponeta, in provincia di Foggia, i due fratellini rumeni di 6 e 7 anni scomparsi da ieri pomeriggio dopo essersi allontanati dalla propria abitazione. A recuperare i corpi i sommozzatori del Nucleo dei vigili del fuoco di Bari, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Manfredonia. L’acqua era profonda tre metri. A dare l’allarme erano stati i genitori non vedendoli per lungo tempo, poi davanti al vascone erano state trovate le ciabatte dei due bambini. Per questo le ricerche si erano concentrate proprio nel vascone per la raccolta di acqua. La tragica scoperta è avvenuta intorno a mezzanotte.