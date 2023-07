Meteo, caldo opprimente e anticiclone alla massima potenza. Giuliacci: “Giorni molto difficili”

11 luglio 2023 a

Un aggiornamento sulle condizioni meteo che fa sudare e soffrire il calore solo a leggerlo. A rilasciare un nuovo bollettino con le previsioni del tempo è Mario Giuliacci, che avverte tutti: “In queste ore l’anticiclone africano sta portando caldo intenso su tutta la nostra penisola e nei prossimi giorni raggiungeremo l’apice della sua potenza, mantenendo un livello di stabilità atmosferica estrema e quindi un ulteriore aumento dei valori termici da Nord a Sud. Saranno giornate davvero difficili per gli italiani che dovranno gestire un caldo sempre più opprimente dovuto anche all’intervento dell’afa. Aumenterà anche il tasso di umidità”.

Tra martedì 11 e di mercoledì 12 luglio in alcune zone dell’Italia - spiega l’esperto sul sito mariogiuliacci.it - si raggiungeranno valori davvero anomali. In Sardegna si andrà oltre i 40 gradi, cifra che verrà sfiorata in Sicilia, mentre per il resto della Penisola si parla di temperature fino ai 36-38°. Ma c’è un possibile cambiamento in vista secondo il meteorologo: “Giovedì 13 luglio potrebbe arrivare un cambiamento che coinvolgerà le regioni del Nord Italia dove si svilupperanno temporali anche violenti, vista l’energia in gioco, che colpiranno l’arco alpino, le zone prealpine e alcune zone della Pianura Padana. Localmente si potranno raggiungere accumuli di pioggia fino a 40 mm. Questa riduzione delle temperature in alcune zone del Nord Italia sarà solo momentanea perché nel prossimo weekend si rialzeranno nuovamente”. Per il centro e il Sud del Paese continuerà invece la lunga fase di caldo rovente, con temperature ben più alte delle medie di questo periodo.