Meteo, quanto durerà il caldo estremo. Giuliacci indica la città più bollente

09 luglio 2023 a

a

a

La morsa del caldo africano stringe l'Italia: afa e temperature bollenti stanno caratterizzando il meteo in questa fase dell'estate. Quanto durerà e cosa c'è da aspettarsi nel prossimo futuro? A rispondere a queste domande sono il colonnello Mario Giuliacci e la sua squadra di meteorologi. "L'onda calda sarà davvero opprimente, con isoterme degne del Nord Africa. L'apice è per il Sud e le Isole Maggiori, ma pure al Nord si boccheggerà per alcuni giorni", si legge su meteogiuliacci.it che spiega come il super-caldo durerà almeno una settimana. Dopo di che è possibile - anche sse non si tratta di una previsione - fenomeni estremi e precipitazioni violente.

Un focus particolare da parte di Giuliacci lo merita la città di Roma, dove, nei prossimi giorni avremo temperature che "si avvicineranno pericolosamente ai 40 gradi". I modelli previsionali "lasciano poche speranze", spiega il meteorologo, avremo una "calura soffocante, portata dal bollente Anticiclone Nord-Africano". Il caldo probabilmente "toccherà l'apice a metà settimana", già mercoledì 12 luglio "la massima in città raggiungerà i 37-38 gradi, con elevati tassi di umidità che spingeranno le percepite di qualche grado oltre i 40". Una situazione che durerà per giorni e che renderà le notti soffocanti. Quanto durerà? "È probabile che a Roma il caldo afoso intenso insista almeno fino al 20 luglio, e forse anche di più: le proiezioni più aggiornate infatti suggeriscono che caldo e afa, nella Capitale, potrebbero rimanere protagonisti anche nella parte finale del mese, e non si può escludere che le temperature arrivino a toccare addirittura i 40 gradi" commenta il colonnello. L'estate africana della Capitale è appena iniziata.