Meteo, caldo choc: dove si rischiano i 45 gradi. Le previsioni di Giuliacci

Caldo esagerato con temperature che possono superare anche i 40 gradi in certe condizioni. Le previsioni e l'analisi meteo a 15 giorni del colonnello Mario Giuliacci sono davvero impressionanti. L'Italia è nella morsa dell'anticiclone nordafricano da giorni e le prossime due settimane si prospettano come particolarmente roventi. Insomma, "è solo l'inizio" spiegano gli esperti della squadra di Giuliacci. L'unica possibilità di interruzione sarà giovedì 13 luglio quando alcuni temporali potrebbero colpire al Nord, "ma poi tutto ritornerà come prima", si legge su meteogiuliacci.it . Ma poi la morsa del caldo non darà tregua. Anche in quota dove si registreranno "temperature impressionanti".

Basti pensare che in Sardegna "ci sono 30 gradi a 1500 metri" nell'atmosfera. Gli esperti calcolano che a queste condizioni la temperatura al suolo, a seconda delle condizioni della geografia morfologica del terreno, può essere superiore di circa 12-15 gradi. "Alla luce di ciò, 42-43-44-45 gradi locali risultare davvero fattibili. Ecco perché è importante capire quali sono le isoterme in quota per stimare le temperature al suolo, con una moderata precisione", spiegano i meteorologi di Giuliacci. .

Insomma, l'ondata di caldo intenso durerà a lungo e "non c'è nemmeno la possibilità di un refrigerio notturno", dal momento che "le minime scenderanno pochissimo". Notti soffocante in città e dove c'è un'elevata cementificazione, ma anche in campagna". Insomma, un'altra estate rovente entra nel vivo.