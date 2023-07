Meteo, caldo insopportabile: quando e dove. Le previsioni di fuoco di Giuliacci

07 luglio 2023 a

Le temperature raggiungeranno livelli altissimi e bisognerà fare attenzione all'ondata di caldo che interesserà la penisola italiana. A diffondere l'allarme è il colonnello Mario Giuliacci attraverso le nuove previsioni meteo. Il tempo instabile, che ha distrutto i piani di chi aveva pianificato le ferie a giugno, sembra averci abbandonato. Al suo posto è arrivato l'anticiclone africano, che sta facendo salire le colonnine dei termometri senza sosta.

A chiarire che cosa ci aspetta nella prossima settimana è il team di Mario Giuliacci sul sito meteogiuliacci.it . Quando arriverà il caldo vero e proprio? "L’apice di questa seconda ondata di calore verrà raggiunta sabato 8 e domenica 9 luglio, infatti dominerà una grande stabilità su tutta l’Italia. Le temperature si spingeranno oltre le medie del periodo. Al Centro, Sud e nelle due Isole Maggiori i valori termici si porteranno oltre i 35°C", scrivono gli esperti. Il rialzo delle temperature, però, non basta. "Domenica 9 luglio assisteremo ad un ulteriore incremento delle temperature che si spingeranno sopra i 40°C in Sardegna e Sicilia, oltre i 36°C al Centro e fino ai 34-35°C in Pianura Padana", aggiungono i meteorologi.

Attenti alle temperature roventi, quando arriva il caldo africano

A rendere difficili le vacanze degli italiani sarà anche l'afa: "Le correnti di aria calda, passando sul Mar Mediterraneo, si caricheranno di vapore acqueo, rendendo la situazione ancora più spiacevole". La settimana in arrivo non riserva sorprese migliori. "Per lunedì 10 luglio ci si attende un’ulteriore spinta dell’anticiclone, a causa di una vasta depressione presente tra il Regno Unito e l’Islanda che attirerà ancora più aria calda dal Sahara verso l’Europa. Le temperature toccheranno i 35°C in Pianura Padana e oltre i 37°C al Centro", avverte la squadra di Giuliacci. Dovrà tenere l'attenzione alta chi si troverà sulle isole maggiori, dove si potranno raggiungere i 40°C. Fino a quando durerà il grande caldo? Stando a quanto affermato dagli esperti, "fino a metà luglio".