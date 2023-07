TikTok, l'ultima challenge del tuffo dal motoscafo è mortale

09 luglio 2023 a

Su TikTok è stata lanciata una nuova sfida, che si sta rivelando mortale. La nuova challenge invita a tuffarsi dal motoscafo, gettandosi nella schiuma formata dai motori posteriori, mentre la barca procede a tutta velocità. In Alabama, negli ultimi mesi, quattro persone sono morte, e probabilmente la loro fine è stata documentata da video destinati alla piattaforma social. A risultare fatale, ha spiegato la polizia, è l’impatto con l’acqua, che ha provocato la rottura immediata del collo e l’annegamento delle persone.

In molti Stati sono partiti appelli via social a non seguire la sfida, che sta prendendo piede soprattutto tra persone di mezza età. Le quattro vittime accertate solo in Alabama, ha spiegato la polizia, non hanno valutato l’impatto violento con l’acqua, che a quella velocità appare come marmo. «I quattro - ha detto a un media locale il capitano Jim Dennis - sono come rimbalzati dopo il primo tuffo, spezzandosi il collo, per poi finire in acqua e annegare». Il primo caso è stato quello di un uomo, padre di tre figli, che si trovava in barca con loro e la moglie, quando ha deciso di farsi riprendere e partecipare alla sfida social. La moglie ha finito per registrare in diretta la morte del marito. La stupidità sui social non ha limiti.