Meteo, Giuliacci mette in guardia su luglio e agosto: bomba sulle ferie

Previsioni e tendenze, come sarà il meteo di luglio e agosto? I mesi privilegiati per le ferie degli italiani sono al centro dell'ultima analisi dei meteorologi del colonnello Mario Giuliacci secondo cui luglio e agosto 2023 saranno incerti e con un rischio alto di piogge e temporali. "Luglio è iniziato sotto frescura e precipitazioni piuttosto irregolari ma anche violente. Le cronache meteo sono state piuttosto impietose in questi giorni e hanno rimarcato il fatto che basta un debole flusso occidentale Atlantico per scatenare violenti temporali" soprattutto al nord, si legge su meteogiuliacci.it . Questa notte, tra l'altro, un violentissimo nubifragio si è abbattuto su Milano.

Il sud invece è più protetto dall'anticiclone nordafricano il cui influsso continueràà ad agire con una forte ondata di caldo che dovrebbe coinvolgere tutta Italia. Luglio "è altamente probabile che sia un mese caldo e con veloci ma violenti impulsi temporaleschi. Insomma un mese con fenomenologia piuttosto severa", spiegano i meteorologi che indicano le tendenze dell'estate 2023.

E agosto? Sarà molto simile a luglio. "Ormai gli anticicloni africani raggiungono piena potenza nelle prossime settimane ed è quindi lecito che anche nel prossimo mese il pattern meteo non cambi di molto", affermano gli esperti di Giuliacci. Dunque caldo intervallato da possibili "temporali agostani" e rinfrescate. In generale, l'estate 2023 "non sarà infernale come quella passata" dal punto di vita dell'afa e delle temperature grazie a queste interruzioni di pioggia.