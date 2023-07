Meteo, il maltempo non dà tregua a luglio. Giuliacci: rapida perturbazione, ecco quando

07 luglio 2023 a

Il caldo africano non ha ancora preso di mira l’Italia, che in questo mese di luglio continuerà ad essere caratterizzata da un tempo abbastanza instabile, come già successo a maggio e giugno. A fornire alcuni aggiornamenti sulle previsioni meteo delle prossime ore è l’esperto Mario Giuliacci, che dà un bollettino sul proprio sito: “L'instabilità sembra destinata a portare nuovi temporali, anche di forte intensità, con il pericolo quindi di grandine, nubifragi e violente raffiche di vento. Prima che l'Anticiclone Nord-Africano si prenda la scena, ci sarà spazio per il colpo di coda dell'instabilità, che colpirà soprattutto in alcune regioni”.

“Le infiltrazioni delle fresche correnti atlantiche in movimento al di là dell'Arco Alpino favoriranno - spiega il meteorologo sul sito mariogiuliacci.it - la formazione di numerose nubi temporalesche. I temporali porteranno pioggia e grandine soprattutto sulle zone alpine e prealpine, senza però risparmiare del tutto le pianure, specie quelle di Piemonte e Lombardia”. Poi l’aggiornamento sul futuro, dopo alcuni giorni di nuovo molto caldi: “Alcuni modelli - dice il colonnello - vedono l'ingresso di una rapida perturbazione giovedì 13 luglio. Sarebbe la coda di un modesto fronte, con alcuni temporali, anche violenti, nelle zone a nord del Po e nemmeno in tutto il Settentrione. Non parliamo poi altrove, alle zone del Centro o del Meridione, dove il caldo andrebbe avanti indisturbato e senza soluzione di continuità a oltranza”. Una continua alternanza tra picchi di grande caldo e rovesci inattesi.