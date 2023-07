Santo Stefano di Cadore, automobile falcia una famiglia intera

06 luglio 2023 a

È di 3 morti, tra cui un bambino, il bilancio di un incidente avvenuto a Santo Stefano di Cadore, in provincia di Belluno, dove un’auto ha travolto un'intera famiglia di 4 persone. A perdere la vita un bimbo piccolo (di cui al momento non è stata resa nota l’età), il papà e la nonna. Ferita la mamma del piccolo. Ferita anche la donna che era al volante dell’auto.

I vigili del fuoco, arrivati dal distaccamento di Belluno, hanno messo in sicurezza il teatro dell’evento e collaborato con il personale sanitario nei soccorsi ai feriti. Il bambino piccolo è stato stabilizzato dal personale del Suem ed elitrasportato in ospedale a Belluno dove purtroppo è morto. I due feriti sono stati portati via in ambulanza. Anche il nonno del bambino è stato soccorso perché colto da un malore. La strada dov'è avvenuto l’incidente, via Udine, nel centro del paese, è stata chiusa al traffico per i rilievi da parte dei carabinieri.