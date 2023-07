Covid, alla Camera ok alla commissione d'inchiesta: “Verifica su eventuali effetti avversi vaccino”

06 luglio 2023 a

Con 172 voti a favore e 4 astenuti, la Camera ha approvato la proposta di legge per l’istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sul Covid. Pd, M5S e Avs non hanno partecipato al voto del provvedimento, chee passa ora all’esame del Senato. La maggioranza ha salutato il via libera al testo con il coro «verità, verità». Prima del via libera si era alzata la temperatura in Aula. L’intervento dell’ex premier Giuseppe Conte prima e dell’allora ministro della Salute Roberto Speranza poi - entrambi in prima linea all’epoca della pandemia e le cui azioni sarebbero oggetto di verifica della commissione - hanno scaldato l’emiciclo, tanto che, al termine dell’intervento di Speranza che ha rivendicato quanto fatto da responsabile della sanità, si è levato dai banchi dell’opposizione un coro di ‘vergogna’ rivolto alla maggioranza e all’attuale governo. Il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ha cercato di riportare la calma, invitando i deputati che, hanno abbandonando l’Aula in segno di protesta a lasciarla ordinatamente.

La posizione di Fratelli d’Italia sulla questione è stata espressa dalla deputata Alice Buonguerrieri: “La commissione d’inchiesta sul Covid verificherà ogni aspetto della pandemia, perché la verità è un bene prezioso per tutti. Verificheremo i motivi per cui il piano pandemico del 2006 non è stato aggiornato e i motivi per cui, sebbene aggiornato, non è stato attivato. Verificheremo i rapporti tra l’Italia e l’Oms e i motivi per cui è stato ritirato il rapporto in cui si diceva che l’Italia non era pronta. Verificheremo anche gli eventuali effetti avversi da vaccino che qualcuno vorrebbe restassero dei tabù. Lo dobbiamo a tutte quelle famiglie che hanno perso un loro caro”.

Dopo di lei è stato il turno di Augusta Montaruli, sempre di FdI (vicecapogruppo), che ha rincarato la dose: “La commissione d’inchiesta sull’emergenza Covid è lo strumento necessario per restituire agli italiani la verità. Le polemiche sollevate dall’attuale opposizione denotano un timore Inspiegabile, se non preoccupante, circa la gestione che li vide protagonisti. Da Conte e Speranza oggi abbiamo assistito ad un tentativo di fuga, mentre il centrodestra fa un passo in avanti nel chiudere una stagione drammatica della nostra nazione nel segno della trasparenza e del rispetto dei diritti”.