Roma, lo scheletro trovato nel fosso potrebbe essere di Andreea Rabciuc

03 luglio 2023 a

a

a

Potrebbero essere di Andreea Rabciuc i resti di un corpo umano trovati sabato scorso a Roma durante alcuni lavori di bonifica a un fosso, in parco a Casal Bertone. La Procura di Ancona ha contattato i colleghi romani per verificare se lo scheletro appartenga alla 28enne romena scomparsa nelle campagne di Montecarotto il 12 marzo 2022, dopo una lite con il fidanzato. Si faranno verifiche sul Dna e sui resti.

Sul posto, vicino al Pigneto, sulla Casilina, insieme al corpo erano stati trovati un collanina d’argento, brandelli di stoffa sbiaditi e la cinghia forse di uno zaino, Erano in un canale di scolo all’interno di un’area di proprietà di Ferrovie dello Stato adiacente a via Ettore Fieramosca dove erano in corso lavori di bonifica del terreno. L’escavatore stava ripulendo proprio un fosso quando il braccio meccanico ha tirato su lo scheletro. Da una prima analisi delle ossa e del cranio eseguita dal medico legale si tratterebbe di una donna di circa trent’anni. Il decesso risalirebbe a 12 o 18 mesi fa.

Rabciuc al momento della scomparsa indossava un giubbotto bianco, una felpa grigia, un paio di scarponcini neri, e aveva con sé uno zainetto verde fluo. Le prime segnalazioni arrivate a Chi l'Ha visto?, su Rai3, dopo la scomparsa portavano a Roma,