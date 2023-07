Meteo luglio, tre "fasi" spezzano il caldo africano. Giuliacci: dove e quando

02 luglio 2023 a

L'anticiclone africano estende il suo influsso sull'Italia portando caldo intenso e facendo schizzare le temperature verso i 40 gradi. Ma sarà anche interrotto da brevi fasi temporalesche che spezzeranno la canicola dei prossimi 15 giorni. A fornire le previsioni meteo per i giorni a venire e le tendenze fino a metà luglio è il colonnello Mario Giuliacci in un video pubblicato su YouTube e sul suo sito meteogiuliacci.it . Il volto noto del tempo in tv spiega che "fino a giovedì avremo ancora giornate temporalesche al centro-nord mentre sulle regioni meridionali si prepara il bel tempo".

Il motivo è presto detto: l'anticiclone nordafricano "si sta allungando" sull'Italia. Avremo però "tre fasi" caratterizzate da perturbazioni atlanti. Le prime due si verificheranno a stretto giro, tra il 3 e il 4 luglio e tra il 5 e 6 luglio e "porteranno temporali soprattutto al centro-nord" mentre prevarrà il bel tempo e il caldo al sud. Si sta progressivamente allungando l'anticiclone nordafricano che dominerà tra il 7 e il 12 di luglio con l'alta pressione che si rafforzerà e si estenderà a tutta l'Italia: "bel tempo ovunque e caldo intenso soprattutto al centro-sud", spiega Giuliacci.

Il meteorologo spiega che avremmo a che fare con picchi locali di 36-37 gradi su alcune regioni come l'Emilia-Romagna, le zone interne di Toscana e Lazio, Puglia, Calabria e l'interno di Sicilia e Sardegna. La terza fase di perturbazioni in base alle ultime tendenze ci sarà tra il 13 e il 15 luglio "quando l'anticiclone nordafricano si attenuerà appena sul nord Italia per il passaggio di qualche perturbazione a nord delle Alpi". La terza fase di instabilità, dunque, dovrebbe colpire solo le regioni settentrionali mente l’anticiclone resisterà invariato al Meridione con caldo intenso.