Kata, telefonata choc al padre dal Perù: "Rapita per errore", scattano le verifiche

02 luglio 2023 a

a

a

Mentre non c'è traccia della piccola Kata scomparsa a Firenze ormai venti giorni fa c'è una novità sul lato delle indagini, tutta da valutare da parte degli inquirenti. Secondo quanto riporta Repubblica, il padre della bambina peruviana di 5 anni avrebbe ricevuto una telefonata arrivata proprio dal Paese sudamericano. Nella chiamata una voce ha detto all'uomo che Kata "è stata rapita per errore". Gli investigatori hanno fatto scattare i dovuti accertamenti ma secondo quanto viene riportato è presto per stabilire la concretezza della nuova possibile pista. Non è la prima chiamata che la famiglia di Mia Kataleya Chiclio Alvarez, questo il nome per esteso della bambina, ha ricevuto in questi giorni, quelle precedenti si sono rivelate opera di mitomani o comunque prive di valore investigativo.

I genitori di Kata sbottano: "Non ci dicono niente", dove portano le indagini

Le ipotesi privilegiate dagli inquirenti restano quelle che portano alle tensioni dell'ex hotel occupato Astor dova la madre e la piccola vivevano insieme a un centinaio di persone di diverse etnie e in cui il racket delle occupazioni aveva portato a violenze e intimidazioni. Nuovi elementi potrebbero arrivare dal continuo esame delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti intorno allo stabile che recentemente è stato sgomberato.

a