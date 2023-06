Meteo, luglio inizia con l'instabilità. La brutta notizia di Giuliacci: “Temporali violenti e grandine”

28 giugno 2023 a

Luglio inizierà tra pochi giorni, ma la prima parte del mese non sarà così serena come magari si aspettano molti italiani che andranno in ferie. Ad aggiornare tutti sulle previsioni meteo della prima settimana di luglio è il colonnello Mario Giuliacci, che riferisce che “la protagonista è una vasta area di bassa pressione che si stabilizzerà tra il Regno Unito e la penisola scandinava e sarà in grado di dirigere sulla nostra penisola correnti più fresche che fino al 5-6 luglio garantiranno una fase più instabile”.

Giuliacci vede nero: bomba sulle ferie. La data del ribaltone

Sul sito mariogiuliacci.it viene spiegata quella che sarà la conseguenza di tale instabilità: “Queste correnti provenienti dal Nord Europa potranno causare temporali violenti, in alcuni casi si tratterà di grandine, che si manifesteranno nelle ore pomeridiane, con una durata limitata a 1-2 ore. In questo modo si interromperanno momentaneamente le ondate di caldo sull’Italia. Le zone coinvolte saranno le regioni del Nord, ma non c’è ancora la certezza che potranno raggiungere anche il Centro”. Ma secondo l’esperto c’è una parte dell’Italia che non sarà toccata dalla pioggia: “Nel Sud e sulle Isole Maggiori l’anticiclone africano rimarrà ben saldo con cieli sereni e caldo rovente, con temperature che nello specifico andranno anche oltre alle medie con valori massimi di 35°C ed oltre. In seguito l’anticiclone dovrebbe recuperare lo spazio d’azione perso nelle zone che hanno subito le correnti fresche dal Nord Europa”. Il Sud si salverà e persisteranno le alte temperature.