Roma, minorenne uccisa e lasciata in un carrello della spesa a Primavalle

Luca De Lellis 28 giugno 2023

L’ennesimo femminicidio si è consumato a Roma, in un appartamento nella zona di Primavalle. La vittima è una ragazza minorenne, Michelle Maria Causo, e il suo corpo senza vita è stato rinvenuto in un carrello della spesa posizionato di fianco a un cassonetto dell'immondizia nel quartiere della zona ovest della capitale. Intanto, sono già partite le indagini degli inquirenti che starebbero attenzionando la posizione di un adolescente, coetaneo della ragazza morta. Stando a quanto riporta l’Ansa, l’arma del delitto dovrebbe essere un coltello, che il presunto ragazzo avrebbe utilizzato per colpirla ripetutamente.

L'allarme è scattato alle 15 circa quando un passante ha notato il giovane spingere il carrello con il fagotto grondante di sangue. Si è insospettito e ha deciso di chiamare la polizia. Gli agenti hanno subito aperto il sacco trovando il cadavere della ragazza. Non è chiaro a quando risalga il decesso della 16enne. In poco tempo i poliziotti sono arrivati al palazzo dove si sarebbe consumato l'omicidio, nella vicina via Giuseppe Benedetto Dusmet. Mentre nell'androne e sulle scale sono state trovate evidenti tracce di sangue. Il ritrovamento della salma è avvenuto invece nei pressi di via Stefano Borgia, a 150 metri di distanza dalla palazzina. Sul luogo, nel frattempo, stanno già svolgendo le indagini di rito gli agenti della Squadra Mobile, quelli del commissariato locale e la scientifica per i rilievi.

Foto Pasquale Carbone / Conterbo Press