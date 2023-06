Meteo, sull'Italia torna l'anticiclone. Giuliacci frena gli entusiasmi: occhio alla perturbazione

26 giugno 2023 a

“Sarà una settimana estiva, ma con caldo non eccessivo”. Il meteorologo Andrea Giuliacci, intervistato da Lapresse, dà un aggiornamento sulle previsioni meteo per la fine di giugno e l’inizio di luglio: “Il tempo nei prossimi giorni sarà caratterizzato dalla presenza dell’anticiclone delle Azzorre che non è l’alta pressione, quella bollente dell’anticiclone africano e a tratti l’alta pressione consentirà l’infiltrazione di correnti più fresche. Si farà sentire un po’ di caldo ma le temperature faranno registrare valori tra i 28 e i 33 gradi, magari qualche punta di 34°-35°, ma non si rischiano i 40° perché l’anticiclone di questa settimana è più mite”.

Giuliacci indica la nuova svolta: "Anticiclone ibrido"

Giuliacci sottolinea che rispetto alla settimana scorsa “l’afa sarà meno intensa. Sarà un caldo più normale anche perché a tratti ci saranno infiltrazioni di correnti più fresche che porteranno qualche temporale. Domani al Nord-Est, mercoledì soprattutto sulle Alpi e sull’Appennino nelle zone interne del centro. Tra giovedì e venerdì dovrebbe verificarsi un pò di instabilità sempre sulle Alpi e anche sull’Appennino Meridionale. Venerdì è possibile l’arrivo di una perturbazione più organizzata con qualche temporale in più: potrebbe essere brutto al Nord e in parte del Centro”. Piogge in vista e una brutta notizia per gli italiani.

Estate imprevedibile. L'allarme di Giuliacci sull'"altalena termica"

Secondo ilmeteo.it arriverà invece una nuova fiammata africana dell’anticiclone Scipione, che interesserà soprattutto il Nordovest, la Toscana e il Lazio con temperature massime che potrebbero raggiungere anche i 36°. Ma viene confermato che verso la fine della settimana ci sarà un’intensa perturbazione che provocherà temporali di forte intensità, anche nel primo weekend di luglio.