Meteo, estate all'insegna della ”altalena termica". Previsioni allarmanti di Giuliacci

L'anticiclone africano ha rivoluzionato gli orizzonti degli italiani. Dopo tante piogge e nubifragi, è finalmente arrivato il caldo. Una domanda, però, attanaglia le menti di tutti: quanto dureranno questi picchi di temperatura e quali fenomeni meteorologici interesseranno la penisola durante i mesi estivi? A chiarire ogni dubbio è il colonnello Mario Giuliacci. Stando alle parole dell'esperto, infatti, la possibilità di una forte instabilità climatica è concreta. Tuttavia, a tutti i viaggiatori che stanno pianificando le ferie consiglia: "Niente allarmismi".

La stagione estiva iniziata da pochissimi giorni sarà estrema? Questo quesito viene posto agli esperti da molti italiani. C'è infatti chi è pronto a partire e a dedicarsi ad avventure all'aria aperta e chi, invece, ha in programma solo giornate di duro lavoro. In entrambi i casi, le persone si domandano come sarà il meteo per provare a preventivare di muoversi solo nelle ore più fresche. I meteorologi, sul sito meteogiuliacci.it , in primo luogo chiariscono la probabilità di temporali estivi: "I temporali si formano quando l’aria calda e umida sale nell’atmosfera, si raffredda e si condensa, formando nubi chiamate 'cumulonembi'. Qualora la differenza di temperatura tra l’aria fredda e quella calda è sufficientemente grande, queste nubi possono crescere a una notevole altezza, portando alla formazione di temporali intensi, con fulmini, nubifragi e talvolta anche grandine di dimensioni notevoli e persino tornado".

"Un altro effetto di queste intrusioni di aria fredda è la formazione di venti, spesso originati da colpi di vento improvvisi e pericolosissime raffiche discendenti. Questi eventi possono portare ad un repentino calo delle temperature, a volte di diversi gradi in poche ore, creando ciò che è noto come 'crollo termico'", precisano gli esperti, facendo intuire, quindi, che per un'estate dalle temperature gradevoli bisognerà accettare anche fenomeni spiacevoli. Poi il sito avanza un pronostico sulle estati future: "Saranno probabilmente un mix tra lunghe fasi meteo bollenti e improvvisi violenti temporali".