Brigate di cittadinanza, altro che "lavoretti". Ecco il primo blitz in Toscana

Spuntano le prime brigate di cittadinanza, i gruppi autonomi di cittadini evocati da Beppe Grillo nel famoso discorso della manifestazione a Roma del Movimeento 5 Stelle. Proprio l'uso del lessico da Anni di piombo era stato pesantemente criticato dalle forze di maggioranza ma non solo che hanno sottolineato come certe allusioni, seppur nascoste dall'ironia, possono essere molto pericolose. E proprio questo lessico, con tanto di "comunicato numero uno", è quello utilizzato dalle “Brigate apuane di cittadinanza” di Massa-Carrara con passamontagna d'ordinanza e maschere sul volto come si vede in un video diffuso da Giulio Milani, attivista e candidato alle ultime comunali di “Massa insorge” lo scorso 5 maggio.

Grillo aveva invitato i cittadini a uscire di notte, mascherati con il passamontagna, per fare lavoretti di decoro pubblico, aggiustato aiuole e giardini, per esempio. Ma la prima azione delle BdC non è un "lavoretto", ma un gesto "dimostrativo". Gli attivisti toscani infatti hanno coperto con teli di plastica e nastri adesivo gli autovelox sul lungomare di Marina di Massa, "una tassa occulta che grava sui residenti, una vessazione indiscriminata che è quadruplicata dal 2020" tassa da cui sono "esentati i consiglieri comunali".