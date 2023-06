Pd-M5S, Crisanti strizza l'occhio a Beppe Grillo: “Sui passamontagna battuta innocente”

19 giugno 2023

La partecipazione di Elly Schlein alla manifestazione del Movimento 5 Stelle, organizzata sabato scorso a Roma, ha scatenato diverse polemiche in casa dem. Soprattutto dopo le parole espresse da Beppe Grillo sul paco. C'è chi, però, l'ha difesa: come ha fatto il senatore del Partito democratico Andrea Crisanti. "Ha fatto una cosa alla Schlein, ha rotto col passato. Perdevamo voti a sinistra e ora li stiamo recuperando. Credo che questa sia la posizione migliore per poi trattare con tutte le forze dell'opposizione", ha detto Crisanti davanti al Nazareno prima di entrare nella sede del Pd per la direzione nazionale del partito. "Grillo ha detto una cosa innocente. Ha fatto una battuta. Alessio D'Amato? Può pensare quello che vuole. Si è fatto il gruppo da solo dopo che ci siamo sacrificati e distrutti per lui", ha aggiunto l'ex virologo.