Caso Cospito, la Corte d'Appello di Torino condanna l'anarchico a 23 anni

Niente più ergastolo per l'anarchico Alfredo Cospito. La Corte d’Assise d’Appello di Torino ha rimodulato in 23 anni la condanna per l’anarchico Alfredo Cospito nell’ambito del processo per l’attentato all'ex caserma allievi Carabinieri di Fossano del 2006. In primo grado e in appello era stato condannato a 20 anni. La Procura aveva chiesto l’ergastolo. Per Anna Beniamino la Corte ha rimodulato la pena in 17 anni e 9 mesi. In primo grado e in appello era stata condannata a 17 anni. La Procura aveva chiesto 27 anni e un mese di condanna.

«Finalmente un barlume di ragionevolezza è giunta ad orientare la decisione dei giudici di Torino». Così l’avvocato di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini, commenta la sentenza del processo per l’attentato alla ex scuola allievi carabinieri di Fossano: la Corte d’Assise d’appello di Torino, riconoscendone le attenuanti del "fatto lieve", ha infatti rimodulato a 23 anni di reclusione la condanna per l’anarchico, già condannato a 20 anni di reclusione per l’attentato alla scuola allievi carabinieri di Fossano, in provincia di Cuneo, del 2006.