Caso Cospito, arriva la parola fine: l'anarchico è tornato nel carcere di Sassari

L’anarchico Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41bis nel carcere di Opera a Milano è volato verso la Sardegna, dirigendosi poi al penitenziario di Bancali, a Sassari, dove si trovava prima del trasferimento. Cospito era stato portato nel carcere milanese per motivi medici in seguito allo sciopero della fame intrapreso il 20 ottobre e interrotto lo scorso 19 aprile. Il carcere di Opera infatti ha un reparto per la degenza dei detenuti malati che manca nel penitenziario sardo. L’anarchico, al termine dello sciopero della fame, aveva espresso il desiderio di tornare nel carcere di Bancali. Il suo desiderio, una volta constatate le condizioni di salute adatte, è stato avverato, con la conferma ufficiale del Dap.