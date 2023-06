Whatsapp, circola il virus che spia le chat: ecco come evitarlo

23 giugno 2023 a

Una nuova preoccupazione agita tutti gli utenti di Whatsapp, la diffusa app di messaggistica istantanea: ha iniziato a circolare di nuovo il malware GravityRat. Secondo quanto riferito dagli esperti, il software, originariamente sviluppato dagli hacker di SpaceCobra nell'agosto dello scorso anno, avrebbe iniziato a diffondersi ancora una volta. E c'è di più: si tratterebbe anche di una versione più aggiornata. Quali sono gli effetti? Il malware si impossessa delle chat ed esegue il backup di molte informazioni solitamente tenute private.

Come tutti i Rat (Remote access trojan), anche Gravity accede a numerose informazioni a disposizione sui cellulari fino a fare proprio il backup di tutte le chat. Il furto delle conversazioni, che vengono copiate e poi inviate a un server remoto, non è però il solo effetto allarmante del malware. Gravity Rat ha una potenza tale da riuscire a eseguire anche il backup di tutti i contatti, degli Sms e dei vari files salvati sul cellulare, oltre che ricevere comandi per eliminarli del tutto dallo stesso dispositivo elettronico.

Una domanda che tutti coloro che possiedono uno smartphone si stanno ponendo è la seguente: in quale modo si può "contrarre" il virus? Il sistema più comune per mettere il malware in circolazione è la sua inclusione all'interno di app, in genere distribuite su canali alternativi rispetto a quelli ufficiali. A documentarlo sono stati programmi come BingeChat o Chatico, versioni modificate della celebre Omemo Instant Messenger. Celandosi dietro queste applicazioni di messaggistica lecite, che l’utente scarica in genere da siti Web pericolosi, GravityRat può installarsi tranquillamente sul sistema e infettarlo. Tutto accade senza che la "vittima" realizzi l'avvenuto misfatto, anche perché l'app, seppur infetta, funziona esattamente come al solito.

Per ora il malware ha iniziato a circolare soprattutto in India, ma la sua diffusione è un pericolo per milioni di utenti in tutto il mondo. Come proteggersi dal virus? La prima indicazione è quella di scaricare le app dagli store ufficiali. L'applicazione "infetta", infatti, richiede una registrazione. Questo potrebbe essere un segnale chiaro: GravityRat punta a uno specifico target di vittime, evidentemente identificabili. Un altro valido consiglio è quello di proteggere il backup delle chat con la crittografia end-to-end. L'impostazione prevede la scelta di una password. Si suggerisce di sceglierne una complessa e poco intuibile.