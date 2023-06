Whatsapp, Instagram e Facebook down: boom di segnalazioni per le app Meta

16 giugno 2023 a

a

a

Whatsapp, Instagram e Facebook sono in tilt. Le piattaforme dell'impresa statunitense Meta non funzionano alla perfezione. A far presente il disservizio sono stati gli utenti che, con gli smartphone in mano, si sono prontamente resi conto del blocco delle app. Verso le 21.00 c'è stato un picco di segnalazioni, inviate da chi non riusciva a usufruire dei servizi, su DownDetector.

I problemi riguardano, in primo luogo, la più famosa e diffusa applicazione di messaggistica istantanea, Whatsapp. In molti comunicano un'effettiva difficoltà nell'inviare e nel ricevere messaggi sui cellulari. In particolar modo, non risulta possibile registrare la propria voce e, quindi, inviare e ricevere le note audio. Stessa problematica per la trasmissione delle foto. Le difficoltà di accesso riguardano anche gli altri social network, Instagram e Facebook.

Il problema, secondo i dati forniti dal sito che monitora in tempo reale le piattaforme e registra eventuali interruzioni o difficoltà, interesserebbe tutta la penisola italiana. Dall'azienda ancora nessuna comunicazione ufficiale. Di secondo in secondo cresce il numero degli utenti che lamentano questo malfunzionamento atipico delle app su Twitter.