Francia, spunta il Tinder dei patrioti: l'app di incontri tra persone di destra

Francesco Forgione 23 giugno 2023

In Francia è nata la nuova app di incontri per soli nazionalisti. Si chiama “Droite au coeur”, gioco di parole tra "dritto al cuore" e destra, ed è sempre più popolare tra le persone politicamente conservatrici. Ribattezzato il “Tinder dei patrioti”, l’app di sexting di destra mira a far trovare agli utenti un’anima gemella affine anche nell’ideologia. “Il patriottismo non è mai stato così romantico” recita lo slogan di “Droite au coeur” insieme al biglietto di presentazione che dice: “In abito bianco o in polo per un weekend, in coppia o con la nascita di una famiglia, l’importante è offrirvi cuore, valori e tanta felicità!”. Con la promessa di incontri occasionali all’insegna di “relazioni serene e patriottiche”.

Gli autori di questa innovativa applicazione, scrive il Giornale, sono Stéphanie e Yohan Pawer, due Youtubers francesi che il 3 giugno scorso hanno lanciato la nuova piattaforma di incontri dedicata esclusivamente agli individui che si rispecchiano nel pensiero di destra. "Droite au coeur", si presenta come: “il primo sito di incontri seri, motivati a rispettare e difendere il Paese e le radici cristiane”. Per registrarsi bisogna dichiarare etnia, situazione familiare e credo religioso. Poi, la scelta fondamentale per fare colpo, quella che potrebbe determinare il successo presso le patriote: bisogna indicare almeno una preferenza tra i maggiori politici della destra o dell’estrema destra francese. Secondo Charlie Hebdo l’iniziativa denota una radicalizzazione spinta da «ansia di natalità», un’esplorazione dell’erotismo nazionalista che nelle intenzioni vorrebbe rispondere all’annoso problema del calo delle nascite. Una trovata controversa ma senz’altro innovativa quella dei conservatori, “Dritti al cuore” la nuova app di dating politico targata Francia.