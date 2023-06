Incidente Casal Palocco, scattano gli arresti domiciliari per Matteo Di Pietro

23 giugno 2023 a

Finisce agli arresti domiciliari Matteo Di Pietro, lo youtuber che era alla guida del suv Lamborghini Urus nell'incidente del 14 giugno in via di Macchia Saponara, a Casal Palocco, in è morto il piccolo Manuel di 5 anni che era in auto con la madre e la sorellina. Il ventenne del gruppo TheBorderline è indagato per omicidio stradale e lesioni. I domiciliari sono stati è eseguita sapere RaiNews24, Un'accelerazione nelle indagini dopo che nei giorni scorsi la procura di Roma aveva disposto una perizia che dovrà accertare la dinamica dell’incidente. Soprattutto si dovrà capire a che velocità viaggiasse il suv Lamborghini coinvolto nello scontro costato la vita al bambino, in una strada in cui il limite è a 30 km all'ora. Altri punti da chiarire i cellulari degli youtuber, per capire se nel momento dell'incidente stavano registrando video. Il lavoro degli inquirenti è coordinato dal procuratore aggiunto Michele Prestipino.

Intanto la madre del piccolo Manuel ricorda che ""nessuno è autorizzato a parlare per conto della nostra famiglia", afferma la donna in una nota affidata ai suoi legali dopo che "una persona indebitamente qualificatasi come ’zio' del bambino avrebbe rilasciato delle dichiarazioni nel corso della trasmissione ’La vita in diretta', su Rai1, del 21 giugno scorso". La famiglia "comunica che nessuno, al di là dei legali, è stato autorizzato a rendere dichiarazioni in nome della propria famiglia".