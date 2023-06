Incidente in Lamborghini, parla la famiglia di Matteo Di Pietro: perché restiamo in silenzio

21 giugno 2023 a

La famiglia di Matteo Di Pietro, il ventenne che fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline e indagato per omicidio stradale e lesioni in relazione all’incidente di Casal Palocco in cui è morto il piccolo Manuel di 5 anni, ha parlato per bocca del proprio legale. “Il nostro silenzio fino ad oggi è dovuto al rispetto per il dolore straziante di una famiglia che ha perso un figlio. Ci sentiamo profondamente addolorati e distrutti per quanto accaduto. Non ci daremo mai pace” le parole distensive della famiglia di Di Pietro, che molti avevano attaccato per le mancate scuse dopo lo scontro fatale.

Nel frattempo la Procura di Roma ha disposto una consulenza nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente. In particolare i pm capitolini, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, vogliono accertare la dinamica e a che velocità stesse viaggiando la Lamborghini guidata da Di Pietro. Accertamenti sono in corso anche sui cellulari dei cinque giovani che erano nel suv per trovare foto, video o chat utili alle indagini. Dettagli sull’incidente potrebbero venire anche dalle telecamere montate su due bus Atac che mercoledì scorso si trovavano a passare sul luogo dell’incidente, filmati che i pm capitolini potrebbero acquisire per capire tra l’altro se Di Pietro abbia effettuato un sorpasso o manovre azzardate.