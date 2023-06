Meteo, Giuliacci annuncia la fine del caldo africano. Dove arrivano i temporali

22 giugno 2023 a

Il caldo intenso che sta caratterizzando le temperature di queste ore sulla nostra Penisola avrà vita breve. Già dalle prossime ore, infatti, un fronte instabile proveniente dall'Europa centrale si farà largo alle nostre latitudini portando a un brusco abbassamento delle temperature.

