Meteo, quanto durerà il caldo record? Bomba di Giuliacci sul mese di luglio

L'Italia è nella morsa del caldo. L'anticiclone africano ha portato con sè calore e afa e ha travolto l'intera penisola. Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci rassicurano tutti coloro che hanno programmato le ferie per il mese di luglio. Questa prima fiammata estiva, che ci ha fatto già dimenticare le piogge battenti di qualche settimana fa, non sarà costante. Seguiranno giornate in cui sarà possibile godersi le vacanze un po' più al fresco.

Prima ondata di caldo in Italia: previsto il primo bollino arancione

Sole e caldo in Italia. Con l'ingresso dell'estate è arrivata la prima grande ondata di calore della stagione a causa del passaggio dell'anticiclone africano che ha fatto impennare le temperature con valori oltre i 30°. A rivelare l'andamento del meteo delle prossime settimane, dopo questo passaggio repentino dai nubifragi a un periodo bollente, è il sito del colonnello Mario Giuliacci meteogiuliacci.it : "Siamo nell'apice della prima fase meteo calda della stagione 2023. Se all'inizio è cominciata un poco in sordina, adesso pare che l'Estate 2023 si riprende il dovuto. Non è una novità, le estati degli anni 2000 sono da sempre così. Dopo la sventagliata tra Venerdì 23 e Sabato 24 Giugno, la prossima settimana saremo in compagnia dell'anticiclone delle Azzorre che dovrebbe portare un caldo più sopportabile".

“Numerosi temporali e...”, la profezia da incubo di Giuliacci sull'estate italiana

Poi l'avviso degli esperti: "Non si intravedono però perturbazioni vere e organizzate, capaci di riportare piogge e frescura diffuse". Clima più secco e caldo gradevole, quindi. "Sappiamo bene che la cupola azzorriana porta gradevoli tassi di umidità. Va da sé che dopo questa prima fase di caldo ce ne sarà una di valori sicuramente più sopportabili. Attenzione ai fenomeni intensi. Se si parte da caldo umido, per poter tornare a respirare e a vivere gradevolmente l'estate, è facile che si sviluppino fenomeni temporaleschi violenti", si legge sul sito. Sui venti, sui temporali e sulle grandinate, i meteorologi avvertono che non saranno prevedibili.