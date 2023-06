Benzina e diesel, riprende la corsa dei prezzi: continua l'aumento

22 giugno 2023 a

a

a

Rimbalzano le quotazioni dei prodotti raffinati, dopo lo scivolone di martedì, mentre si registrano nuovi rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi e continuano a salire le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,850 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,856, pompe bianche 1,835), diesel a 1,689 euro/litro (+2, compagnie 1,696, pompe bianche 1,673). Benzina servito a 1,984 euro/litro (+1, compagnie 2,029, pompe bianche 1,896), diesel a 1,827 euro/litro (+2, compagnie 1,873, pompe bianche 1,736). Gpl servito a 0,723 euro/litro (-1, compagnie 0,735, pompe bianche 0,708), metano servito a 1,451 euro/kg (invariato, compagnie 1,457, pompe bianche 1,445), Gnl 1,245 euro/kg (-3, compagnie 1,253 euro/kg, pompe bianche 1,240 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,917 euro/litro (servito 2,170), gasolio self service 1,769 euro/litro (servito 2,033), Gpl 0,843 euro/litro, metano 1,548 euro/kg, Gnl 1,196 euro/kg.