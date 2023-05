Scuola, Valditara si infuria sui tagli alle risorse: assoluta falsità

28 maggio 2023 a

Una sonora smentita alle fake news della sinistra. «Qualcuno dice che stiamo tagliano risorse alla scuola, assolutamente falso. Nella finanziaria ci sono state più risorse per le scuole, le abbiamo aumentate in maniera significativa. Ma anche in riferimento al Pnrr, non abbiamo mai detto che tagliamo le risorse. Ma stiamo scherzando?», l’intervento del ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara alla scuola di formazione politica della Lega a Milano. «Siccome i costi dell’edilizia sono aumentati del 30% e le risorse (che noi spenderemo tutte) sono quelle, è evidente che dobbiamo chiedere alla commissione Ue di considerare raggiunti gli obiettivi anche scontando l’aumento dell’inflazione», ha specificato il titolare del Mur, sottolineando come siano i costi dovuti all’inflazione ad erodere le risorse.

Valditara ha poi lanciato un messaggio agli studenti che si preparano ad affrontare l’esame di maturità dopo la fine della scuola: «Ai ragazzi che si stanno preparando in modo stressante alla maturità, dico che l’esame non deve essere vissuto in maniera traumatica. La prova orale sarà un colloquio in cui si dovrà verificare non tanto la preparazione disciplinare sulla matematica, ma quello che si è assorbito durante l’anno, anche in relazione alle scelte future».